Dost ateşinde altı Afgan askeri öldü

T24- Afganistan'daki NATO ve Afgan ordusu yetkililerinin açıklamalarına göre, ülkenin kuzeyinde 6 Afgan askeri açılan "dost ateşinde" öldü.

General Muhammed Zahir Azimi, Kunduz'da dün gece açılan dost ateşinde bazı Afgan askerlerin de yaralandığını söyledi.

Yerel yetkililer ise bugün Afgan komutanlar ile koalisyon güçlerinin henüz ayrıntısı bilinmeyen olayı görüşmek üzere bir araya geldiklerini bildirdi.

Kunduz'da dün Taliban militanlarıyla çıkan çatışmada, 3 Alman askeri öldürülmüştü. Bu son olayın da Taliban militanlarıyla çatışmalar sırasında mı meydana geldiği ise henüz bilinmiyor.