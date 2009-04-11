Dost acı söyledi

Turkcell Süper Lig'de Bursaspor, Ankaragücü'nü 2-0 yendi.



Bursaspor-Ankaragücü karşılaşmasında tribünlerde dostluk, sahada ise kıran kıran bir mücadele vardı. UEFA Kupası'nı hedefleyen Bursaspor, maça 3 puan parolasıyla çıkarken, kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü de galibiyet peşindeydi. Tribünlerdeki dostluk görüntüleri Bursaspor'un Volkan ile bulduğu ikinci golün ardından yerini gerginliğe bıraktı.



Bir grup Ankaragücü taraftarı, "Kardeşin düşüyor gözün aydın Bursa" diye tezahürat yapıp, üzerlerindeki yeşil-beyazlı kaşkolları saha içine atmaya başladı. Bursaspor taraftarları da buna tepki göstererek, "Böyle olmaz başkent böyle olmaz" diye tezahürat yaptı.



Bursasporlu taraftarların, "Bursa'nın başkentten başka dostu yok" tezahüratıyla gerilen ortam yeniden yeniden yumuşadı.



İkinci yarıya da hızlı başlayan Bursaspor, 55. dakikada net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sercan'ın kafa pasıyla sol kanatta buluşan Ali Tandoğan, topu arka direkte bekleyen Ömer Erdoğan'ın önüne attı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda köşeden kaleye giden topa Serkan son anda müdahale etti. Ankaragücü defansı, daha sonra topu uzaklaştırdı.



65. dakikada Arkaragücü atağında Semavi, ceza alanı önünde bulduğu topu sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Kaleci Ivankov'un parmaklarının ucuyla dokunduğu top üst direkten döndü. Dönen topu Bursaspor defansı uzaklaştırdı.



68. dakikada ani gelişen Bursaspor atağında sağ kanattan hızla hareketlenen Volkan, topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Sercan'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.



74. dakikada sol kanatta topla buluşan Murat topu ön direğe doğru ortaladı. Iglesisas'ın kafa vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı.



77. dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Volkan, iki Ankaragücü defans oyuncusunu çalımladıktan sonra topa sert vurdu. Meşin yuvarlak, köşeden filelere gitti: 2-0.



Karşılaşma 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.



Ankaragücü taraftarları, kendi futbolcularına tepki gösterirken, maçın bitiminde Bursasporlu futbolcuları tribünlere çağırarak alkışladı.





BURSASPOR: 2 - ANKARAGÜCÜ: 0



Stat: Atatürk

Hakemler: Suat Aslanoba xx, Murat Şahin xx, Serkan Akarca xx

Bursaspor: Ivankov xx, Ali xxx, Ömer xx, İbrahim xxx, Romashchenko xx, Volkan Bekiroğlu xx (Dk. 58 Mustafa Keçeli x), Kirita xx, Mustafa Sarp xx, Volkan xxx (Dk. 85 Halil ?), Sercan xxx, Shin xx (Dk.81 Tuna xx)

Ankaragücü: Serkan xx, Özgür xx, Bouzid xx, De Souza xx, İlkem xx, Metin xx (Dk. 72 Iglesisas x), Kerem xx, Semavi xx, Murat xx, Ceyhun ? (Dk.16 Mehmet xx), Jaba x (Dk.81 Barbaros x)

Sarı Kart: Dk. 63 Sercan (Bursaspor)

Goller: Dk. 68 Sercan, Dk. 77 Volkan (Bursaspor)

