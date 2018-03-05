Dosso Dossi'nin hedefi 140 milyon dolar ciro

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- İLK yurt dışı organizasyonunu Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de gerçekleştiren Dosso Dossi Fashion Show\'un kurucusu Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, \"Bakü ve yurt dışında açacağımız ayakkabı mağazalarıyla ortalama 100 milyon dolar olan ciromuzu, yüzde 40 artırmayı hedefliyoruz\" dedi.

Türkiye\'de düzenlenen en büyük moda organizasyonu olma özelliğini taşıyan ve özgün iş modeli kimliği tescillenen Dosso Dossi Fashion Show, Azerbaycan ile yurt dışına açıldı. Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de 1- 3 Mart tarihleri arasında düzenlenen organizasyona Dosso Dossi çatısı altında 4 ayrı kategoride yüksek katma değerli üretim yapan 40 firma katıldı. Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Antalya\'da her yıl iki kez düzenledikleri organizasyonlarda nitelikli üreticilerle 30\'u aşkın ülkeden 4-5 bin alıcıyı buluşturduklarını söyledi. Hemen hepsi dünya ölçeğinde ses getiren organizasyonlar sayesinde yılda 100 milyon doların üzerinde ciroya ulaştıklarını belirten Eraslan, \'İlklerin yılı\' ilan ettikleri 2018\'de yeni stratejilerini hayata geçirmek için kolları sıvadıklarını söyledi.

\'4 KATEGORİ İLE ÜRÜN GAMINI TAMAMLADIK\'

Hikmet Eraslan, firmalarını uluslararası arenaya taşıyan stratejinin temelini oluşturan iki hamleyi şöyle anlattı:

\"İlk hamlemizi ürün kategorimizi genişleterek yaptık. Bilindiği gibi yıllardır kadın giyimine odaklanmıştık. Geçen yıl çocuk giyimi eklediğimiz ürün kategorilerimize yılbaşından itibaren erkek giyim ile birlikte ayakkabıyı da kattık. Yani artık dört kategoride nitelikli üretim yapan yaklaşık 200 üretici firmamızın ürünlerini 30\'dan fazla ülkeden alıcılarla buluşturuyoruz. İkinci stratejik hamlemizi Antalya ile özdeşleşen şovu küresel arenaya taşıyarak yaptık. Biz Antalya\'da çok geniş bir alıcı kitlesini ağırlıyoruz. Ancak değişik nedenlerle Türkiye\'ye gelme konusunda mesafeli duran bir alıcı grubu var. İşte onlara ulaşmak için Antalya\'nın yanı sıra farklı adresler oluşturmaya karar verdik. O adreslerden ilki için de kardeş ülke Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'yü belirledik. Antalya ile aynı konseptte hazırladığımız şovu, Bakü Expo Center\'da düzenledik.\"

\'5 YILDA 100 AYAKKABI MAĞAZASI AÇACAĞIZ\'

Eraslan, Bakü\'deki organizasyona kadın, erkek, çocuk giyim ve ayakkabı olmak üzere 4 farklı kategoride firmaların ilk kez bir arada katıldığını söyledi. Fuarda, Rusya başta olmak üzere bölge ülkelerinden 1000\'in üzerinde alıcıyı ağırladıklarını kaydeden Eraslan, \"Bu organizasyonumuzdan 7-10 milyon dolar arasında ciro bekliyoruz. Öte yandan, 2017 sonunda Laleli\'de İstanbul\'un en büyük toptan ayakkabı satış merkezini faaliyete geçirdik ve Dosso Dossi Shoes adıyla kendi ayakkabı markamızı yarattık. Yurt dışı açılım stratejimizin bir parçası olarak Rusya ve çevre ülkelerde franchise yöntemiyle 5 yılda 100 ayakkabı mağazası açacağız. Tüm bu girişimler ve Bakü organizasyonumuzla birlikte ciromuzu yüzde 40 civarında bir artış ile 100 milyon dolarlardan 140 milyon dolar seviyesine çıkaracağız\" dedi.

BAKÜ İÇİN 1 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE

Bakü\'deki organizasyon için yaklaşık 1 milyon dolar bütçe ayırdıklarını anlatan Hikmet Eraslan, Azerbaycan\'ın yanı sıra Rusya, Gürcistan gibi ülkelerde televizyon ve açık hava mecralarını kullanarak yoğun bir tanıtım kampanyası yürüttüklerini vurguladı. Bu tür kampanyaların Türkiye\'nin bölge ülkelerindeki algısını da yukarılara taşıdığını kaydeden Eraslan, şunları söyledi:

\"Adeta Türkiye\'nin tanıtım elçisi gibi çalışıyoruz. Dünya moda çevrelerinde ses getiren organizasyonlarımızla hem başta hazır giyim üreticileri olmak üzere firmalarımızın hem de ülkemizin prestijini yükseltiyoruz. Bu çalışmaları ülkemize, girişimcisinden çalışanına kadar üretim süreçlerinde yer alan tüm insanlarımıza vefa borcumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Bir üründen öteye belki de Türkiye\'de bir ilki gerçekleştirip bir iş modelini ihraç etmiş olduk. Başarısı uluslararası ödüllerle de tescillenen bu modeli küresel arenaya taşıdığımız için mutluyuz. Bakü\'deki organizasyonla hem dünyaya açılmak isteyen firmalara köprü olup ihracatımıza hem de kardeş ülke Azerbaycan\'ın ticaretine katkı sunduk. Bakü bizim için bir ilk adım. Almatı ve Beyrut için şimdiden çalışmalara başladık.\"



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