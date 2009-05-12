Dossena’ya Juve kancası



Son alınan haberlere göre İtalya’nın devlerinden Juventus, bir dönem Udinese forması da giyen Liverpoollu Dossena ile ilgileniyor.



2009 yılında en büyük hayal kırıklığı yaratan İtalyan Kulübü Juventus, altı maçtır ligde kazanamıyor. Aslında siyah beyazlılar, Roma’yı Olimpiyat Stadı’nda 4-1 yendikleri maçtan beri, iki aydır, galibiyet sevinci yaşayamıyor.



Sonuç olarak, kötü günleri geride bırakmak isteyen Juventus, gözünü Real Madridli Fabio Cannavaro ve Werder Bremenli Diego gibi oyunculara dikti Sportsmediaset’in son haberine göre Juventus’un transfer listesine giren son isim ise Liverpoollu Andrea Dossena oldu. Dossena’nın Juventus savunmasına derinlik katacağı düşünülüyor.



Şu anda Liverpool’da ilk 11’de kendine yer bulmakta zorlanan Udineseli eski futbolcu, Serie A’ya dönmeye sıcak bakabilir. Ancak henüz iki kulüpten de resmi bir açıklama gelmedi.



