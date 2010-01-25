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Spor

Dos Santos'ta sona doğru

Galatasaray'ın, İngiltere Premier Lig'de Tottenham'da oynayan Giovanni dos Santos'u renklerine bağlamak üzere olduğu iddia edildi.

25 Ocak 2010 02:00

T24 - İngiliz Times gazetesi Galatasaray'ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur'de forma giyen Giovanni dos Santos'u renklerine bağlamak üzere olduğunu iddia etti.

İngiliz Times gazetesi, Galatasaray'ın, Tottenham'ın Meksikalı forvet oyuncusunu transfer etmek için çalışmalarının sonuna geldiğini ve anlaşmaya varılmak üzere olduğunu yazdı.

''Galatarasaray, Tottenham Hotspur'den kiralık olarak Giovanni dos Santos'la bir anlaşmanın eşiğine geldi'' denilen haberde, 20 yaşındaki futbolcunun 2008 yılında Barcelona'dan Totttenham'a transfer olduğu ve geçen sezonun ikinci yarısında Ipswich Town'a kiralandığı anımsatıldı.

Ara transfer döneminde Galatasaray, İngiltere Premier Lig'den Lucas Neill ve Jo'yu renklerine bağlamıştı.

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