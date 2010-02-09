Dos Santos özgüven eksikliği yaşıyormuş

T24- Galatasaray’ın büyük umutlarla kiraladığı Giovani Dos Santos, daha çok eksiği olduğunu itiraf etti. Meksikalı yıldız “Zamana ve kendime güvenmeye ihtiyacım var. Adaptasyon sorununu en kısa zamanda aşmaya çalışıyorum” dedi.





Galatasaray’ın Meksikalı yıldızı, Kayserispor maçını izlemeye gelen gazeteci vatandaşı Artemio Garcia’ya içini döktü. Fizik açıdan henüz hazır olmadığını vurgulayan genç futbolcu, “Daha önemlisi özgüven problemi yaşıyorum” dedi



Cim-Bom’un, Tottenham’dan büyük umutlarla kiraladığı Meksikalı yıldız Giovani Dos Santos, şimdiye kadar beklentilere yanıt verememesini özgüven eksikliğine bağladı. Giovani, Galatasaray’ın, Kayserispor’la oynadığı lig maçından sonra karşılaşmayı izlemeye gelen gazeteci vatandaşı Artemio Garcia ile sohbet etti. Sarı-kırmızılı futbolcu, Türkiye’de yaşayan Garcia’ya, uzun süre forma giymediği için fizik açıdan hazır olmadığını söyleyerek, “Daha çok eksiğim var. Her şeyden önemlisi özgüven sorunu yaşıyorum” itirafında bulundu.



Beklentilerin farkında olduğunu kaydeden Meksikalı yıldız, “Zamana ve kendime güvenmeye ihtiyacım var. Adaptasyon sürecini kısa zaman içinde aşmaya çalışıyorum. Galatasaray’ın benim için büyük bir şans olduğunu da biliyorum. Burada göstereceğim performans milli takım için de çok önemli. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla Türkiye Ligi çok sert ve saha şartları da ağır. Dünya Kupası’na gitmem lazım. Açıkcası ciddi bir sakatlık yaşamaktan da çekiniyorum” ifadelerini kullandı.



Meksikalı gazeteci Artemio Garcia, Giovani ile ilgili görüşlerini Milliyet’le paylaştı. Garcia, “Türkiye’de uzun yıllardır yaşıyorum. Buraya daha önce vatandaşım De Nigris de gelmişti. Gio gibi bir yıldızın da burada olması beni heyecanlandırıyor. Şansını iyi kullanmak zorunda olduğunu biliyor. Rijkaard’ın, Gio’yu en onu doğru şekilde kullanacağına inanıyorum” dedi.

