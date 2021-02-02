Dorukhan Toköz, PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Dorukhan Toköz "kural dışı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Süper Lig'de ayrıca Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nün "talimatlara aykırı hareket"ten takım halinde; Yeni Malatyaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş'un da "kural dışı hareketi" sebebiyle PFDK'ya sevkine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şöyle:

"Beşiktaş A.Ş. Kulübü futbolcusu Dorukhan Toköz'ün 31.01.2021 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş.-Trabzonspor A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 01.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, Beşiktaş A.Ş. Kulübü görevlisi Gürsoy Yalçın'ın aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 02.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."