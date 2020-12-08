Dorukhan Toköz'de mutlu son; maaşı her sene artacak

Beşiktaş'taki geleceği yılan hikâyesine dönen Dorukhan Toköz konusunda ortak noktaya varıldı. Yönetim, 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllığına ön anlaşma yaptı. İlk yıl 1.1 milyon euroyu kabul eden genç futbolcunun maaşı düzenli olarak artacak, toplam kazancı 5.6 milyon euroyu (53 milyon TL) bulacak.

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'tan yıllık 350 bin euro kazanan ve ilk etapta yıllık 1,5 milyon euroluk talebi bulunan tecrübeli futbolcunun, Başkan Ahmet Nur Çebi’yle konuyu direkt olarak görüşerek orta yolu bulduğu belirtildi.



Yönetimin, Dorukhan’ı, ilk yılı 1.1 milyon euro, ikinci senesi 1 milyon 250 bin euro, üçüncü dönemi 1.5 milyon euro ve opsiyonlu tarih için ise 1 milyon 750 bin euroluk teklifiyle ikna ettiği ifade edildi.



Tarafların, toplamda 5,6 milyon Euro (53 milyon TL) maliyetle yapılan ön anlaşmaya Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemine kadar resmiyet kazandırması bekleniyor.