Dorukhan Toköz: Daha sözleşmem var, Beşiktaş'ta mutluyum

Transferi hakkındaki haberleri değerlendiren Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, siyah-beyazlı takımda mutlu olduğunu söyledi.

66'ncı Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül törenine katılan Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, burada yaptığı açıkmlamada, A Milli Takım'daki arkadaşlık ve dostluk ortamına da değinerek, "Arkadaşlık dostluk çok iyi. Ozan'la bizim ayrı bir ilişkimiz var. Uzun senedir arkadaşız, akşamları buluşmalar olsun, muhabbetler olsun her zaman beraberiz. Diğer arkadaşlarımızla da öyle A Milli Takım olarak. Beraber geldik, beraber gideceğiz. İnşallah her şey iyi geçer" açıklamasında bulundu.

Transferi hakkında ise 24 yaşındaki futbolcu, "Transferim söz konusu değil şu anda. Daha sözleşmem de var, burada da mutuyum ve devam ediyoruz" dedi.