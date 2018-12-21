Dorukhan Florya'nın kapısından dönmüş!

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan Toköz'ün Galatasaray'ın kapısından döndüğü iddia edildi.

Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş'ın son dönemde yükselen yıldızı olan Dorukhan Toköz, sezon başında Galatasaray'ın kapısından döndü.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in milli takım kamplarından takip ettiği ve sıcak baktığı 22 yaşındaki oyuncu için Galatasaray scout ekibi 'kulübümüzde oynayacak seviyede değil' raporu verirken, 22 yaşındaki oyuncunun transferinden bu doğrultuda vazgeçildi.

2017-18 sezonu sonunda Eskişehirspor ile olan sözleşmesi sona eren Dorukhan, yaz transfer döneminde Beşiktaş'a imza atmıştı.