-DÖRTYOL'DAKİ SALDIRIYA İLİŞKİN İLK GÖZALTI HATAY (A.A) - 02.08.2010 - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 polis memurunun şehit edilmesinde kullanılan ve gasp edildiği bildirilen aracın sahibi gözaltına alındı. 26 Temmuz Pazartesi günü Dörtyol'da 4 polis memurunun şehit edilmesinde kullanılan 06 AY 5785 plakalı otomobilin sahibi aynı zamanda MHP'li Payas Belediyesi Meclis Üyesi Bestami Kılıç gözaltına alındı. Kılıç, daha önceki ifadesinde, Amanos Dağları'nda Paşalı Yaylası'na giderken PKK Terör Örgütü mensubu 5 kişi tarafından durdurularak otomobilin gasp edildiğini açıklamıştı. Otomobil daha sonra Çağlalık köyü yakınlarında terk edilmiş şekilde bulunmuştu. Olay sonrasında ifadesi alınan Kılıç, bugün gözaltına alındı.