Dörtyol'daki saldırıda kullanılan araç MHP'li üyeden gasp edilmiş!

T24 - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 polisin şehit edilmesi olayında gasp edilecek aracın MHP’li Payas Belediye Meclis üyesi Bestami Kılıç'a ait olduğu ortaya çıktı.



Hatay’ın Dörtyol Kaymakamı Hayri Sandıkçı, 4 polis memurunun şehit edildiği olayda kullanılan ve teröristlerce gasbedildiği belirlenen aracın sahibinin ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldığını söyledi.



Sandıkçı, yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da, 4 polis memurunun şehit olduğu saldırıyı yapan teröristlerin kent merkezine yaklaşık 10 kilometrelik mesafede, Çağlalık köyü yakınlarında terk ettiği 06 AY 5796 plakalı otomobilin MHP’li Payas Belediye Meclis üyesi Bestami Kılıç’a ait olduğunu belirtti.

Sandıkçı, "Olay günü, teröristlerin gasbettiği aracın sahibinin ifadesine başvuruldu. Daha sonra da serbest bırakıldı" diye konuştu.

Kılıç’ın ifadesinde, Payas’tan Amanoslar’daki yaylaya gitmek üzere yola çıktığında, yolunun kesilerek arabasının gasbedildiğini anlattığını belirten Kaymakam Sandıkçı, ayrıca cep telefonu kartının alındığını ve iki kişinin kendisini silahla tehdit ederek rehin tuttuğunu söylediğini belirtti.

Sandıkçı, birkaç saat sonra bırakılan Kılıç’ın yürüyerek kente gelirken güvenlik birimleriyle karşılaştığını ve durumu anlattığını, ifadesine başvurulduğunu kaydetti.

Kılıç da yaptığı açıklamada, arabayı bir süre önce satın aldığını, ancak henüz devir işlemlerini gerçekleştiremediğini belirterek, "İfademi verdim ve şu anda serbestim. Bu konuda açıklama yapmayacağım. Konu yargıya intikal etmiştir. Hakkımda kasıtlı haber yapanlarla ilgili de yasal işlem başlatacağım" dedi.

Payas Belediye Başkan vekili İsmail Çobalak da belediye başkanının rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir kendisinin görevi yürüttüğünü, Kılıç’ın ise meclis üyesi olduğunu ve olayla ilgili bazı basın organlarında çıkan haberlerin maksatlı yapıldığına inandığını, bunlarla ilgili yasal işlemde bulunacağını söyledi.



