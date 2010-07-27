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DÖRTYOL'DAKİ SALDIRI HATAY (A.A)

27 Temmuz 2010 23:40

-DÖRTYOL'DAKİ SALDIRI HATAY (A.A) - 27.07.2010 - Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, ''Olaylar sakinleşinceye kadar vatandaşlarımızın özellikle geceleri evlerinde huzur içinde oturmalarını tavsiye ediyoruz'' dedi. Lekesiz, Dörtyol Kaymakamlığında düzenlediği basın toplantısında, her şeyin kontrol altında olduğunu, vatandaşların provokatörlere karşı dikkatli olmalarını istedi. Türkiye'yi bölmek isteyenlere asla izin vermeyeceklerini belirten Lekesiz, şöyle devam etti: ''Terör örgütü mensuplarının yüzyıllardır bir arada yaşayan vatandaşların birlik ve beraberliğini bozmalarına izin vermeyeceğiz. Dörtyol'da 4 polis memurunun öldürülmesi ve yaşanan olaylar hepimizi üzüntüye boğdu. Herkesin sabırlı ve sakin olmasını bekliyoruz. Olaylar sakinleşinceye kadar vatandaşlarımızın özellikle geceleri evlerinde huzur içinde oturmalarını tavsiye ediyoruz. Dileğimiz bu gibi olayların bir daha yaşanmaması.'' Bu arada saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. Toplantıya, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Vedat Çolak ile İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç katıldı.

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