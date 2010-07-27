-DÖRTYOL'DAKİ SALDIRI DÖRTYOL (A.A) - 26.07.2010 - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 3 polis memurunun hayatını kaybetmesi ve 1 polisin yaralanmasından sonra Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlar, uyarılara rağmen dağılmayarak eylemlerini sürdürüyorlar. Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırılmasının ardından araçla kaçan saldırganların yakalanması amacıyla geniş kapsamlı operasyonların ve Emniyet Müdürlüğü önünde ''dur'' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve kısa sürede yakalanan şüphelilerin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi. Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz de olayın ardından incelemede bulunmak ve bilgi almak amacıyla Dörtyol ilçesine geldi. Alınan bilgiye göre, Özerliçay Mahallesi'nde görev devir teslimi yapan polis aracına, sahte plakalı kapalı kasa kamyonetten silahlarla ateş açılması sonucu 3 polis memurunun hayatını kaybettiği, 1 polisin yaralandığı Dörtyol'da, Emniyet Müdürlüğü önünden silah seslerinin duyulması ve zanlıların yakalandığı yönündeki söylentiler üzerine vatandaşlar Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Emniyet Müdürlüğü önünde terörü lanetleyen vatandaşlar, yetkililerin uyarılarına rağmen dağılmayarak, eylemlerini devam ettiriyorlar. -EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI ÖNÜNDEKİ OPERASYON- Kaymakam Hayri Sandıkçı'dan alınan bilgiye göre, polis aracına yönelik saldırının ardından ekipler bir yandan operasyonları başlatırken, diğer yandan da önlemleri arttırdı. Bu arada Emniyet Müdürlüğü önünden geçen şüpheli bir araç görevliler tarafından durdurulmak istendi. ''Dur'' ihtarına rağmen araçtakiler kaçmaya çalışınca, operasyon gerçekleştiren ekipler, takip başlattı. Ekipler, kısa sürede, kaçan araçtaki şüphelileri yakaladı. Olayı duyan ve Emniyet Müdürlüğü binası önünde toparlanan vatandaşların galeyana gelmesini önlemek amacıyla, ekipler havaya ateş açtı. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırı olduğu ve saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanan otomobildeki kişiler olduğunu sanan vatandaşlar, bina etrafında toplandılar. Yakalananların şüphelilerin kendilerine verilmesini isteyen vatandaşlar, binaya girmelerine müdahale eden polis ekiplerine zorluk çıkardılar. Bu nedenle jandarma ekiplerinden yardım istendi. Bina önüne panzer getirildi ve güvenlik önlemleri artırıldı. Bazı vatandaşlar ise panzerlerin üstüne çıkmaya çalıştılar. Dağılmaları yönünde uyarılar devam ederken, vatandaşlar da eylemlerini sürdürüyorlar. İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç ile Dörtyol Kaymakamı Hayri Sandıkçı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yavuzyolcu ve Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in vatandaşları sakinleştirmeye yönelik girişimleri sürüyor. Polis aracına yönelik saldırıda Ali Hacit Arat, Hasan Aslan ve Emre Yalçın hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Fatih Yıldız Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.