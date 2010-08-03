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DÖRTYOL'DAKİ SALDIRI: ARAÇ SAHİBİ SERBEST   DÖRTYOL (A.A)

03 Ağustos 2010 16:31

-DÖRTYOL'DAKİ SALDIRI: ARAÇ SAHİBİ SERBEST   DÖRTYOL (A.A) - 03.08.2010 - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 4 polis memurunun şehit edilmesi olayında kullanılan 06 AY 5785 plakalı otomobilin sahibi MHP'li Payas Belediye Meclisi üyesi Bestami Kılıç, serbest bırakıldı. Kılıç, önceki ifadesinde, Amanos Dağları'nda Paşalı Yaylası'na giderken terör örgütü PKK mensubu 5 kişi tarafından durdurularak otomobilin gasbedildiğini bildirmişti.  Öte yandan 26 Temmuzda 4 polis memurunun şehit edilmesinden sonra Numuneevleri Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanını kundakladığı iddia edilen Sercan T. (21) iş yeri sahibinin şikayeti üzerine yakalandı. Yetkililer, sorgulamasının ardından adliyeye çıkartılan, Sercan T'nin tutuklandığını belirtti. Kundaklama olayına karıştığı iddia edilen Gökhan T. ile Ali E, dün çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmışlardı.

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