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DÖRTYOL'DAKİ ESNAFIN ZARARLARI KARŞILANIYOR DÖRTYOL (A.A)

07 Ağustos 2010 13:28

-DÖRTYOL'DAKİ ESNAFIN ZARARLARI KARŞILANIYOR DÖRTYOL (A.A) - 07.08.2010 - Hatay'ın Dörtyol Kaymakamı Hayri Sandıkçı, 4 polis memurunun şehit edilmesinin ardından yaşanan olaylar sırasında iş yerleri kundaklanan ve camları kırılan esnafın zararlarının karşılanması için ödeme yapmaya başladıklarını  bildirdi. Sandıkçı, 26 Temmuz Pazartesi günü 4 polis memurunun şehit edilmesinin ardından yaşananlar sonrası,Özel İdare, Mal Müdürlüğü, Emniyet ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan oluşturulan bir komisyonun iş yerleri zarar gören esnafı tespit ederek değerlendirmeye aldığını söyledi. Hiçbir esnafın mağdur edilmeyeceğini ifade eden Sandıkçı, ''Valilik tarafından da İl Acil Afet Durum Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ekiplerinden komisyon kurularak yapılan inceleme tamamlandı. İş yerleri zarar gören 42 esnaf için valiliğimizce gönderilen toplam 62 bin TL'yi ödemeye başladık'' diye konuştu. 

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