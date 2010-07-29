-DÖRTYOL'DA TERÖR ÖRGÜTÜNÜ PROTESTO DÖRTYOL (A.A) - 29.07.2010 - BDP heyetinin geleceğini açıklaması nedeniyle geniş güvenlik önlemi alınan Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir grup vatandaş, terör örgütünü protesto etti. Güvenlik ekiplerinin uyarılarına rağmen, İnönü Caddesi ve Alparslan Türkeş Parkı ile çevresinde toplanan vatandaşlar, terör örgütü aleyhinde slogan attı. ''Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez'', ''Kahrolsun PKK'' sloganları atan gruptakiler, zaman zaman İstiklal Marşı okudular ve şehitler için dua ettiler. Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Hükümet Konağı'nda Hatay Valisi Celalettin Lekesiz başkanlığında yapılan toplantının ardından vatandaşlarla görüşerek, sakin ve sağduyulu olmaya çağırdı. Keskin, ''Valiliğin BDP heyetinin ilçeye alınmama kararı var. Güvenlik kuvvetleri her türlü tedbiri almıştır. Görevlerini yapıyorlar, onlara yardımcı olalım'' dedi. Emniyet Müdürü Mustafa Yavuzyolcu da herkesi sükunete çağırarak, ''Bize inanın bize güvenin. Lütfen dağılın'' diyerek vatandaşı sakinleştirmeye çalıştı. Keskin ve Yavuzyolcu'nun konuşmalarının ardından sloganlar atan guruptakiler alandan ayrıldılar, ancak park ve çevresinde toplananların bekleyişi sürüyor. Diğer yandan, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve bazı milletvekillerinin de bulunduğu heyetin yer aldığı araç konvoyu ise ilçeye giriş yapmadan Adana-İskenderun otoyolunun Erzin bölümünden geri döndü.