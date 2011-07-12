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DÖRTYOL'DA ÖĞRETMEN UÇURUMDAN DÜŞTÜ DÖRTYOL (A.A)

12 Temmuz 2011 21:15

-DÖRTYOL'DA ÖĞRETMEN UÇURUMDAN DÜŞTÜ DÖRTYOL (A.A) - 12.07.2011 - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uçurumdan düşen izci grubu öğretmenini itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kurtardı. Alınan bilgiye göre, Dörtyol ilçesinin Sincan köyü yakınlarında, izci grubu öğrencileriyle birlikte Amanos Dağları'ndaki mağaraları gezen Mehmet Kaya (45), dönüşte yaklaşık 100 metrelik uçurumdan düştü. Öğretmenin arkadaşları ve öğrencilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Payas Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri, uçurumun derin olması nedeniyle yaralı öğretmeni çıkaramadı. Uçurumdan düşen Kaya için Hatay Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yardım istendi.  Olay yerine gelen ekipler ile itfaiyenin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucunda Kaya uçurumdan çıkarıldı. Dörtyol Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan öğretmenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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