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DÖRTYOL'DA KUYUMCU DÜKKANINI SOYAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI DÖRTYOL (A.A)

02 Ağustos 2010 20:04

-DÖRTYOL'DA KUYUMCU DÜKKANINI SOYAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI DÖRTYOL (A.A) - 02.08.2010 - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 4 polis memurunun şehit edilmesinin ardından çıkan olaylar sırasında kuyumcu dükkanını kundaklayarak altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, 26 Temmuz Pazartesi günü terör örgütü PKK mensupları tarafından 4 polis memurunun şehit edilmesinin ardından, Numuneevleri Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanını kundaklayan, kapı ve pencerelerini kıran Sercan T. (21), Gökhan T. (22) ve Ali E. (24), 40 adet altın bileklik çaldıktan sonra kaçtı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine 3 kişi çaldıkları 40 bileklikten 23'ünü bir kuyumcuya satmak isterken gözaltına alındı.  Şüphelilerin altınların diğer kısmını satarak parasını harcadığı belirtildi. Sorgularının ardından adliyeye çıkartılan Gökhan T. ile Ali E. tutuklandı, Sercan T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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