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DÖRTYOL'DA 3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI DÖRTYOL (A.A)

04 Ağustos 2010 15:28

-DÖRTYOL'DA 3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI DÖRTYOL (A.A) - 04.08.2010 - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 polis memurunun şehit edilmesinden sonra çıkan olayları yönlendirdiği iddiasıyla 3 kişi daha gözaltına alındı. 26 Temmuzda Dörtyol'da 4 polis memurunun şehit edilmesinden sonra terör örgütü üyelerinin yakalanarak emniyete getirildiği haberlerinin yayılmasının ardından emniyet müdürlüğünün önünde toplanan gruptan zanlıları kendilerine vermelerini istediği, bu kişileri emniyet binasına girmeleri ve iş yerlerini tahrip etmeleri konusunda yönlendirdiği belirlenenlerle ilgili çalışmalar sürdürülüyor. Kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu, olayları yönlendirdiği iddia edilen H.G. (22), Y.K. (26) ve Ş.D. (24) de gözaltına alındı. Bu arada, vatandaşları yönlendirdiği ileri sürülen uzman çavuş A.B. de savcılıkta ifade verdi. Bingöl'deki 49. Motorlu Piyade Tugayı'nda görevli uzman çavuş A. B'nin, savcılıktaki ifadesinde, 19 Haziranda Dörtyol'a ailesinin yanına izne geldiğini, olaylar sırasında tesadüfen caddede bulunduğunu, yanlış anlaşılmadan dolayı adının olaya karıştığını söylediği öğrenildi.

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