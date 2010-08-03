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DÖRTYOL'DA 10 PROVAKATÖR GÖZALTINA ALINDI DÖRTYOL (A.A)

03 Ağustos 2010 15:46

-DÖRTYOL'DA 10 PROVAKATÖR GÖZALTINA ALINDI DÖRTYOL (A.A) - 03.08.2010 - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 polis memurunun şehit edilmesinden sonra çıkan olaylarla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, 26 Temmuzda Dörtyol'da 4 polis memurunun şehit edilmesinden sonra terör örgütü üyelerinin yakalanarak emniyete getirildiği haberlerinin yayılmasının ardından emniyet müdürlüğünün önünde toplanan grubu zanlıları kendilerine vermelerini isteyerek binaya girmeye ve ardından ilçede bazı iş yerlerinin tahrip edilmesine yönlendirdiği iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Görüntüleri inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları tahrik ettiği iddia edilen 10 kişinin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceğini belirtti. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, daha önce de 40 kişiyi gözaltına alarak haklarında işlem yapmıştı.

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