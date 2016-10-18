Dortmund'un yeni gözdesi Oğulcan Çağlayan

Alman scoutların Süper Lig’e ilgisi devam ediyor. Son gözde ise Çaykur Rizespor’un genç hücumcularından Oğulcan Çağlayan.

Ümit Milli Takımı’nın golcüsü olan Oğulcan Çağlayan’ı dün akşamki Antalyaspor mücadelesinde Alman devi Borussia Dortmund’un temsilcilerinin izlediği öğrenildi.

Bursaspor altyapısından yetişen ve Gaziantepspor, Erciyesspor ile Kayserispor formalarını terleten 1996 doğumlu futbolcu, 2 milyon Dolar bonservis karşılığında Rizespor’a transfer olmuştu.

Bundesliga kulübünün, genç yıldız adayının birkaç maçını daha takip edecekleri öğrenildi.