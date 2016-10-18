T24 LogoT24 Logo
Spor

Dortmund'un yeni gözdesi Oğulcan Çağlayan

Antalyaspor maçında izlemeye alınan genç futbolcunun, Borussia Dortmund tarafından birkaç maç daha takip edileceği öğrenildi

18 Ekim 2016 12:50

Alman scoutların Süper Lig’e ilgisi devam ediyor. Son gözde ise Çaykur Rizespor’un genç hücumcularından Oğulcan Çağlayan.

Ümit Milli Takımı’nın golcüsü olan Oğulcan Çağlayan’ı dün akşamki Antalyaspor mücadelesinde Alman devi Borussia Dortmund’un temsilcilerinin izlediği öğrenildi.

Bursaspor altyapısından yetişen ve Gaziantepspor, Erciyesspor ile Kayserispor formalarını terleten 1996 doğumlu futbolcu, 2 milyon Dolar bonservis karşılığında Rizespor’a transfer olmuştu.

Bundesliga kulübünün, genç yıldız adayının birkaç maçını daha takip edecekleri öğrenildi.

ETİKETLER

Borussia DortmundOğulcan ÇağlayanÜmit Milli Takım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24