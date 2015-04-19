Dortmund'un hocası belli oldu



http://www.dw.de/bvb-verpflichtet-tuchel-als-klopp-nachfolger/a-18392458

Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, sarı-siyahlı takımı gelecek sezondan itibaren 41 yaşındaki Thomas Tuchel'in çalıştıracağını duyurdu.

2008 yılından beri takımın teknik direktörlüğünü yapan Jürgen Klopp, dört gün önce Dortmund ile mukavelesini bitirdiğini duyurmuştu. Sarı siyahlılar, Klopp yönetiminde iki kez şampiyon olmuş, bir kez lig kupasını müzesine götürmüş ve 2013'te Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı yakalamıştı.

Dortmund bu sezonsa ligde başarısız bir grafik çizmiş ve ligin ilk yarısını 17'nci sırada tamamlamıştı. Ligde 10'uncu sıraya kadar yükselmeyi başaran Borussia Dortmund Juventus'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne de veda etmişti.

Thomas Tuchel, Jürgen Klopp'un Borussia Dortmund'da göreve başlamasından sonra, 2009-2014 yılları arasında FSV Mainz 05 takımını çalıştırmıştı. Tuchel Mainz takımındaki görevinden 2013-2014 sezonunda kendi isteğiyle ayrılmıştı.