T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

Dortmund'un hocası belli oldu

Borussia Dortmund’un teknik direktörlüğüne Thomas Tuchel getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada Tuchel ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

19 Nisan 2015 19:39


http://www.dw.de/bvb-verpflichtet-tuchel-als-klopp-nachfolger/a-18392458

Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, sarı-siyahlı takımı gelecek sezondan itibaren 41 yaşındaki Thomas Tuchel'in çalıştıracağını duyurdu.

2008 yılından beri takımın teknik direktörlüğünü yapan Jürgen Klopp, dört gün önce Dortmund ile mukavelesini bitirdiğini duyurmuştu. Sarı siyahlılar, Klopp yönetiminde iki kez şampiyon olmuş, bir kez lig kupasını müzesine götürmüş ve 2013'te Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı yakalamıştı.

Dortmund bu sezonsa ligde başarısız bir grafik çizmiş ve ligin ilk yarısını 17'nci sırada tamamlamıştı. Ligde 10'uncu sıraya kadar yükselmeyi başaran Borussia Dortmund Juventus'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne de veda etmişti.

Thomas Tuchel, Jürgen Klopp'un Borussia Dortmund'da göreve başlamasından sonra, 2009-2014 yılları arasında FSV Mainz 05 takımını çalıştırmıştı. Tuchel Mainz takımındaki görevinden 2013-2014 sezonunda kendi isteğiyle ayrılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Borussia DortmundThomas TuchelTuchelBirinci Futbol Ligi BundesligaJürgen KloppDortmundKloppLigiBorussia Dortmund JuventusTuchel Jürgen Klopp Borussia DortmundFSV MainzMainzWelle Türkçe DPA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24