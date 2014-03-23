Dortmund’tan şampiyonluk izni çıkmadı



Bayern Münih, Bundesliga tarihindeki 24’üncü şampiyonluğunu ilan etmek için biraz daha beklemek zorunda. Bavyera ekibi, Mainz deplasmanında 2-0 kazanarak ligdeki galibiyet serisini 18 maça, yenilmezlik serisini de 51 maça çıkararak rekorunu biraz daha geliştirdi. Ancak en yakın takipçileri Borussia Dortmund, Hannover deplasmanında 3-0 ve Schalke de sahasında Eintracht Braunschweig karşısında 3-1 kazanınca, Bayern’in lig şampiyonluğunu 26’ncı haftada ilan etme ihtimali gerçekleşmedi.

Sezonun bitimine sekiz hafta kala Bayern Münih’in en yakın takipçisi Borussia Dortmund ile arasındaki 23 puanlık fark korundu. Bundesliga’da 27’nci hafta maçları 25 Mart Salı ve 26 Mart Çarşamba günleri yapılacak. Bavyera ekibi, salı günü Hertha Berlin deplasmanında kazanması halinde, rakiplerinin durumuna bakmadan şampiyonluğunu ilan edebilecek. Bu da yine Bundesliga tarihinde en erken ilan edilen şampiyonluk olacak.

Pep Guardiola’nın takımı 34 bin kişinin izlediği maçta Mainz engelini ikinci yarıda bulduğu gollerle geçti. Bastian Schweinsteiger kafa golüyle takımını öne geçirirken (82.) oyuna sonradan giren Mario Götze, bitime dört dakika kala attığı golle skoru belirledi (86.).

Marco Reus golle döndü

Son iki resmi maçını kaybeden Borussia Dortmund, yeniden galibiyet kulvarına geri döndü. Sarı-siyahlılar, Hannover 96’yı sahasında Mats Hummels (43.), 16’ncı sezon golünü kaydeden Robert Lewandowski (52.) ve dört haftalık bir sakatlık arasından sonra formasına kavuşan Marco Reus’un golleriyle (90+1) yendi.

Dortmund bu sonuçla salı günü Ruhr derbisinde konuk edeceği Schalke’nin önünde ikinci sıradaki yerini korudu. Tayfun Korkut yönetimindeki Hannover ise üç maçlık yenilmezlik serisinin ardından yeniden mağlubiyetle tanıştı.

Teorik de olsa Schalke'nin de şampiyonluk şansı var. Ancak bunun için Schalke’nin tüm maçlarını kazanması ve lider Bayern’in de kalan tüm maçlarını kaybetmesi gerekiyor. Ancak mavi-beyazlıların en gerçekçi hedefi, ligi hafta içinde elendiği Şampiyonlar Ligi’ne gelecek sezon yeniden katılacak bir sırada tamamlamak.

26’ncı haftada lig sonuncusu Eintracht Braunschweig’ı konuk eden Jens Keller’in takımı, zayıf rakibi karşısında zorlanmadı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Ev sahibi takımın gollerini Leon Goretzka (17.), Klaas-Jan Huntelaar (66.) ve Adam Szalai (90+2) attı. Tek golünü Benjamin Kessel’in kaydettiği (81.) Braunschweig’ın her geçen hafta ligde kalma umudu biraz daha azalıyor.

Deplasman fatihi Augsburg

Sezon başında ligin Şampiyonlar Ligi adayları arasında gösterilen Wolfsburg, bu hedefinden gittikçe uzaklaşıyor. 26’ncı haftada Augsburg’u ağırlayan ‘Kurtlar‘ rakibi karşısında 1 puanı son dakikalarda bulduğu golle kurtardı. Konuk takım Tobias Werner ile öne geçerken, Wolfsburg bu gole Ivıca Olic ile karşılık verdi (81.).

Ev sahibi takım, Kevin de Bruyne’nin ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kalmasıyla maçı 10 kişi tamamladı. Augsburg, deplasmandaki yenilmezlik serisini 8 maçı çıkardı.

Stuttgart'tan hayati galibiyet

Stuttgart’a teknik direktörlük değişikliği yaramış görünüyor. Kırmızı-beyazlılar, Huub Stevens yönetiminde çıktığı ikinci maçta Hamburg’u 1-0 yendi. Geçen haftaki ilk maçında takımına 1 puan getiren tecrübeli çalıştırıcı, Hamburg karşısındaki müdahalesiyle de Baden Württemberg ekibine Aralık ayından beri ilk galibiyetini kazandırdı. Maçın tek golünü Hollandalı teknik adamın 63’üncü dakikada oyuna aldığı Rumen Alexandru Maxim kaydetti (69.).

Ancak Hamburg'un son haftalardaki formda ismi Türk milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nun 53’üncü dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalması nedeniyle ev sahibi takımın ikinci yarının büyük bir bölümünde bir kişi fazla mücadele ettiğini hatırlatmak lazım. Bu sonuçla çok önemli bir galibiyet alan Stuttgart, 24 puanla, kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren Hamburg’un bir sıra üzerinde 15’inciliğe yerleşti.

Cumartesinin akşam maçında Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg’un puan kaybını iyi değerlendirdi ve yakın rakibinin yerine beşinci sıraya yükseldi. Hertha Berlin’i konuk eden Mönchengladbach başkent ekibini ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 yendi. Toplam 12 dakika içinde sonuca giden ‘Taylar’ın gollerini Juan Arango (28.), Max Kruse (32.) ve Raffael attı (40.). Mönchengladbach bu sonuçla gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma şansını devam ettirirken, Hertha Berlin‘in üst sıralarla arasındaki puan farkı biraz daha açıldı.

Freiburg yükselişe geçti

Cuma günü oynanan 26’ncı haftanın açılış maçında Freiburg, Werder Bremen’i 3-1 yenerek ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Puanını 25’e yükselten siyah-beyazlılar, ligde kalma umudunu artırdı. Ev sahibi takım Julian Schuster (15.), Felix Klaus (53.) ve Admir Mehmedi’nin golleriyle (59.) sonuca giderken Werder Bremen’in tek sayısı Nils Petersen’den geldi (70.). Bu sonuçla teknik direktör Robin Dutt, eski takımı karşısında kaybederken Werder Bremen de ligde beş maç sonra ilk yenilgisini aldı.

26’ncı haftanın pazar maçlarında Nürnberg, Eintracht Frankfurt ile karşılaşırken (TSİ 16:30), Bayer Leverkusen’in konuğu Hoffenheim olacak (TSİ 18:30).