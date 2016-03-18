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Spor

Dortmundlu futbolcu, adını kullanarak dolandırıcılık yapan ağabeyinden şikayetçi oldu

Futbolcunun abisine üç yıl hapis cezası verildi

18 Mart 2016 15:04

Almanya'nın Borussia Dortmund takımında forma giyen Marvin Duksch, internet üzerinden kendisinin ismini kullanarak kadınları dolandıran ağabeyinde şikayetçi oldu. Mahkeme Marvin Duskch'ın şikayete aldı ve ağabey Kevin Duksch hakkında üç sene hapis cezası kararını verdi.

Karar'ın haberine göre, uzun süredir internet üzerinden kardeşinin ismini kullanarak kadınları dolandıran ağabeyinden şikayetçi olan Duksch "Ağabeymin uzun süredir yasadışı işlerle meşgul olduğunu biliyordum. Benim adımı kullanarak birçok kadını dolandırmış. Daha fazla dayanamadım ve ondan şikayetçi oldum" dedi.

Marvin Duksch'ın iki yaş büyük ağabeyi Kevin Duksch internet üzerinden en son 27 yaşındaki bir kadını dolandırarak hesabından 8 bin euro çekerek kayıplara karışmıştı. İkazlara rağmen dolandırıcılığa devam eden Kevin hakkında suç duyurusunda bulunan Marvin Duksch daha fazla açıklama yapmak istemediğini belirtti.

 

3 sene hapis cezasına çarptırıldı

 

Bundesliga takımı futbolcusu Duksch'ın ağabeyinin sicilinin kabarık olması nedeniyle Duksch şikayet üzerine 3 sene hapis cezasına çarptırıldı. 

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