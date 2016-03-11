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Spor

Dortmund'dan Tottenham'a 3 gollü tarife

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki Borissia Dortmund-Tottenham karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetti

11 Mart 2016 00:07

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır’ın yönettiği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Alman Borussia Dortmund, evinde İngiliz ekibi Tottenham’ı 3 - 0 mağlup etti.

Signal Iduna Park’ta oynanan karşılaşmada Alman ekibe galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Pierre Aubameyang ve 61 ile 70. dakikalarda da Marco Reus kaydetti. Ev sahibi ekip bu skorla rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj sağladı.

Mücadelede Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Cem Satman’ın 4. hakem olduğu müsabakada, Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek ise ilave yardımcı hakemlik görevlerini üstlendi.

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