Dortmund'dan Barcelona'nın Dembele teklifine ret!

Borussia Dortmund, Barcelona'nın Ousmane Dembele için yaptığı teklifi reddetti. Katalan ekibin Dembele için yaptığı teklifin detayları henüz bilinmezken, sarı-siyahlıların Dembele için beklentisi 150 milyon Euro.

Dortmund Kulübü, teklifi reddetmelerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Oyuncunun inanılmaz yetenekleri ve transfer piyasasının durumunu göz önünde bulundurduk ve teklifi reddetmeye karar verdik."

20 yaşındaki Fransız hücumcu takımının bugünkü idmanına katılmamış, teknik direktör Petr Bosz, "Nerede olduğunu bilmiyoruz. Telefonla aradık ancak ulaşamadık. Umarım başına bir şey gelmemiştir" demişti.

Öte yandan Barcelona cephesi, PSG'ye 222 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olan Neymar'ın boşluğunu Dembele ile doldurmaya kararlı görünüyor.