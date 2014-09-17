Dortmund’dan Arsenal’a geçit yok



UEFA Şampiyonlar Ligi 2014-2015 sezonu grup maçları dün akşam oynanan 8 karşılaşmayla başladı. D grubu mücadelesinde İngiliz temsilcisi Arsenal’ı konuk eden Borussia Dortmund rakibini 2-0 yenerek 3 puanla başladı.

65 bin 851 kişinin izlediği Signal Iduna Park’taki mücadelede Dortmund ekibinin gollerini Ciro Immobile (45.) ve Pierre-Emerick Aubameyang (48.) attı.

Oyunun genelinde güçlü rakibi karşısında kontrolü elinde bulunduran ev sahibi takım ikinci yarıda daha fazla gol fırsatı yakaladı. Teknik direktör Jürgen Klopp, ligde Freiburg ile oynanan maçta hafif bir sakatlık geçiren Shinji Kagawa’yı riske etmeyerek ilk 11’e almazken, golcü Ramos da yedek başladı. Klopp, onun yerine genç forvet Ciro Immobile’i tercih etti. İtalyan oyuncu hocasının bu güvenini boşa çıkarmadı ve ilk yarının son saniyelerinde yarı sahasından aldığı topu rakip ceza alanına kadar sürerek şık bir vuruşla takımı öne geçirdi. Böylece Dortmund’un Torino’dan transferi Immobile yeni formasıyla ilk golünü atmış oldu.

İlk yarıda Aubameyang’a iki kez gol izni vermeyen Arsenal’ın Çek kalecisi Wojciech Szczesny bu kez ikinci yarının hemen başında aynı futbolcu karşısında çaresiz kaldı. Gabonlu futbolcu Kevin Großkreutz’un şık pasını aynı güzellikte bir vuruşla ağlarla buluşturdu ve farkı 2’ye yükseltti. İkinci yarının kalan dakikalarında Aubameyang’ın bir şutu üst direğe çarparken Immobile ve Mkhitaryan da önemli fırsatlardan yararlanamadı.

Arsenal’da Almanya’nın dünya şampiyonu kadrosundan Mesut Özil ve Per Mertesacker ilk 11’de başlarken, Lukas Podolski maça 77’nci dakikada dahil oldu.

Karşılaşma sonrası memnuniyetini dile getiren Borussia Dortmund teknik direktörü Jürgen Klopp “Bugün rakip takım üzerinde iyi baskı kurduk. Boş alanları görüp bunları değerlendirmesini bildik ve hedefe yönelik mücadele ettik. Böylece bu sayfayı kapattık” diye konuştu.

Cimbom 1 puana razı oldu

Grubun diğer maçında Belçika temsilcisi Anderlecht’i ağırlayan Galatasaray rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyonaya 1 puanla başladı.

Sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında istediği oyunu sahaya yansıtamazken, geriye düştüğü maçta 1 puanı uzatma dakikalarında kurtardı. Anderlecht 52’nci dakikada Dennis Praet’in golüyle öne geçerken, Galatasaray’ın golünü 90+1’inci dakikada Burak Yılmaz kaydetti.

Leverkusen fırsat tepti

Şampiyonlar Ligi’ndeki bir başka Alman temsilcisi Bayer Leverkusen ise C grubu ilk maçında Monaco’ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Bundesliga’da lider durumda bulunan Leverkusen, rakip sahada birçok önemli fırsat yakalamasına rağmen bunları cömertçe harcayınca Almanya’ya eli boş döndü.

Bayer Leverkusen, rakibi karşında ilk yarıda özellikle Karim Bellarabi, Heung-Min Son ve Castro ile yüzde yüz gol fırsatlarını kullanamazken, ev sahibi takımın nadir geliştirdiği ataklardan birinde Moutinho, takımını 1-0 öne geçirdi (61.). Leverkusen’in gol sonrası beraberlik çabaları da sonuç getirmeyince Monaco sahadan 1-0 galip ayrıldı. Leverkusenlı Lars Bender “İlk yarıda gerçekten çok iyiydik. Ancak pozisyonları gole çeviremiyorsanız maçı da kaybettiğinizde şaşırmayacaksınız” değerlendirmesinde bulundu.

C grubunun diğer mücadelesinde Rus temsilcisi Zenit St. Petersburg, Benfica’yı deplasmanda 2-0 yenerek gruplara 3 puanla başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarda alınan toplu sonuçlar şöyle;

A grubu

Olympiakos 3 - Atletico Madrid 2

Juventus 2 - Malmö 0

B grubu:

Real Madrid 5 - Basel 1

Liverpool 2 - Ludogorez Rasgrad 1

C grubu:

Benifa 0 - Zenit St. Petersburg 2

Monaco 1 - Bayer Leverkusen 0

D grubu:

Borussia Dortmund 2 - Arsenal 0

Galatasaray 1 - Anderlecht 1

Bayern Münih ve Schalke sahne alıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne bugün E, F, G ve H gruplarında oynanacak 8 karşılaşmayla devam edilecek. E grubunda yer alan Bayern Münih ilk grup maçında İngiliz temsilcisi Manchester City’yi Allianz Arena’da ağırlayacak. TSİ 21:45’te başlayacak olan maçı İspanyol hakem Undiano Mallenco yönetecek.

G grubunda yer alan bir başka Alman temsilcisi Schalke 04 ise Londra temsilcisi Chelsea’ye konuk olacak. Sırp hakem Milorad Mazic’in düdük çalacağı karşılaşma TSİ 21:45’te başlayacak.

Günün programı

E grubu

Bayern Münih – Manchester City

Roma – CSKA Moskova

F grubu

Ajax – Paris St.Germani

Barcelona – APOEL

G grubu

Chelsea – Schalke 04

Maribor – Sporting Lizbon

H grubu

Athletic Bilbao – Shaktar Donetsk

Porto – BATE Borisov

Karşılaşmaların tamamı TSİ 21:45'te başlayacak.