Dortmund’da Dede dönüyor



Borussia Dortmund’da sakatlıktan kurtulan Dede'nin takıma dönecek olması teknik heyeti sevindiriyor.



Borussia Dortmund’da Dede heyecanı yaşanıyor. Brezilyalı sol bek, altı aylık uzun aradan sonra formasına kavuşmaya hazırlanıyor.



16 Ağustos 2008’de Bayer Leverkusen ile oynanan karşılaşmada dizinden sakatlanan futbolcu, takımının Fortuna Duesseldorf ile yaptığı hazırlık maçında bir devre forma giydi. Sağlı bir Dede ile birlikte Dortmund’un gücüne güç katacağı kesin gözüküyor. Hoffenheim karşısında kadroya alınan sol bek, artık oynamak istiyor.





