Dortmund'a yönelik bombalı saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Almanya’da Borussia Dortmund futbol takımını, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final müsabakası öncesi hedef alan bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Alman dergisi Focus Anti-Faşist Cephenin üstlendiğini belirten bir mektup yayınlandığını yazdı. Savcıların faşizm karşıtı bir web sitesinde yayınlanan mektubu incelediğini, ve saldırının "futbol kulübünün ırkçı ve Neo-Nazi taraftarlarına karşı yeterince önlem almadığı için" yapıldığının belirtildiğini öne sürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Salı akşamı oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco çeyrek final mücadelesi ilk maçı öncesinde Alman takımının oyuncularını taşıyan otobüsün yakınında üç patlama meydana gelmişti. Patlamada, biri futbolcu iki kişi yaralandı. Sueddeutsche Zeitung gazetesi ise savcıların saldırıda "radikal İslamcı" bağlantısını incelediğini yazdı.

Gazetenin haberine göre, olay yeri yakınında bulunan mektupta saldırının Alman ordusunun Suriye'de DEAŞ'a yönelik operasyonlara destek vermesine karşılık olarak yapıldığı belirtiliyor.

Ancak gazete, mektubun savcıları yanıltmak için bırakılmış olabileceğine de dikkat çekti. Mektubun doğruluğu henüz kanıtlanmadı. Alman savcıların soruşturmayla ilgili gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan otobüse yönelik saldırıyla ilgili olarak 1 kişi tutuklandı.