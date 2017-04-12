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Dünya

Dortmund'a yönelik bombalı saldırıda cihat çağrısı yapan mektup bulundu

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi düzenlenen saldırıyı IŞİD üstlenmişti

12 Nisan 2017 14:19

Almanya’da Borussia Dortmund futbol takımını, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final müsabakası öncesi hedef alan bombalı saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Almanya’nın güneyinde çıkan Süddeutsche Zeitung gazetesinin aktardığına habere göre, olay yerinde bulunan tek sayfalık mektupta, radikal İslamcı mesajlarla cihat çağrısının yer aldığı tespit edildi.

Mektuptaki mesajda Aralık ayında Berlin’de Noel Pazarı'nda düzenlenen ve IŞİD'in üstlendiği saldırıya dönük göndermeler bulunduğu da gelen bilgiler arasında.

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