Dortmund yine gülmedi



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’nın 16’ncı hafta karşılaşmaları dün akşam oynanan beş maçla tamamlandı. Ligde zor günler geçiren ve düşme hattına kadar gerileyen Borussia Dortmund’ta teknik direktör Jürgen Klopp’un yönetim ve taraftarlarına yılın son iki maçını kazanıp iyi bir hediye verme isteği gerçekleşmedi. Sarı-siyahlılar 80 bin kişinin izlediği sahasındaki maçta puan cetveli ikincisi Wolfsburg ile 2-2 berabere kaldı.

Maça hızlı başlayan Dortmund ekibi 8’inci dakikada Ciro Immobile’nin ortasını ağlara gönderen Pierre-Emerick Aubameyang’ın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak açık bir futbol sergileyen Wolfsburg bu gole yanıt vermekte gecikmedi ve Kevin de Bruyne’nin serbest vuruş golüyle skoru eşitledi (29.).

Lig ikincisi ilerleyen bölümde oyunda dengeyi kurdu. 49'uncu dakikada Vieirinha’nın vuruşunu Dortmund kalecisi Langerak güzel bir refleksle önledi. Ev sahibi takım karşı ataklarla oyunda kalmaya çalıştı ama bu bölümde Wolfsburg kalecisi Diego Benaglio’yu geçemedi. Ancak İsviçreli kaleci Immobile’nin 18 metreden yaptığı şık vuruşta çaresiz kaldı ve İtalyan forvet 76’ncı dakikada takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golün üzerinden 10 dakika geçmeden konuk takım beraberliği sağladı. Kullanılan korner vuruşunda ceza sahası içinde bomboş kalan Naldo rahat bir kafa vuruşuyla skora yeniden denge getirdi (85.). Karşılaşma 2-2 sona ererken Borussia Dortmund’un puan cetvelinin 16’ncı sırasındaki yeri değişmedi. 31 puana ulaşan ikinci sıradaki Wolfsburg’un lider Bayern ile arasındaki puan farkı 11’e çıktı.

‘Hayalet gol'den sonra ilk kez

Hoffenheim – Bayer Leverkusen karşılaşmasının galibi 1-0’lık skorla deplasman ekibi oldu. Bayer Leverkusen ‘hayalet gol'e sahne olan 18 Ekim 2013'teki maçtan beri Hoffenheim’a ilk kez konuk oldu. O maçta yan ağlardan kaleye giren ve hakemin gol kararı verdiği ‘Hayalet golün’ sahibi Stefan Kiessling dün akşam topla her buluştuğunda ev sahibi takımın taraftarlarınca ıslıklandı. Leverkusen ilk yarıda oyunun hakimi olsa da Kiessling’in değerlendiremediği 15’inci dakikadakiden fazla pozisyon üretemedi.

Yine gol mü değil mi? sorusunu akla getirebilecek bir pozisyon yaşandı ancak top gol çizgisini geçmedi. Hoffenheimlı Adam Szalai’un kafa vuruşunu Ömer Toprak son anda çizgiden çıkardı (50.). Bu maçın da kahramanı 79’uncu dakikada attığı golle takımına Şampiyonlar Ligi yolunda çok önemli bir 3 puan kazandıran Stefan Kiessling oldu.

Kruse Gladbach’a 3 puanı getirdi

Werder Bremen yine puan cetvelinin son sırasına indi. Mönchegladbach, kuzey Almanya ekibini 4-1 yendi. Maçın yıldızı 1 gol 2 asistle oynayan Gladbach’ın milli oyuncusu Max Kruse oldu. Aslında konuk takım Borussia –Park’taki karşılaşmaya kötü başlamamıştı ancak bir penaltı golüyle geriye düştü. Bremenli Bargfrede’nin Ibrahima Traore’yi düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Kruse gole çevirdi (32.). Ardından bu kez Kruse ortayı yaptı, Oscar Wendt farkı 2’ye çıkardı (38.).

Konuk Bremen ikinci yarının başında Zlatko Junuzovic’in golüyle farkı azaltarak (51.) umutlansa da 64’üncü dakikada Christoph Kramer, yine Kruse’nin pasında topu ağlarla buluşturarak skoru 3-1’e getirdi (64.). Bu golden iki dakika sonra Bremenli Luca Caldirola’nın ikinci sarı kart görerek oyun dışı kalması konuk takımı iyice oyundan düşürürken maçta son sözü 88’inci dakikada Branimir Hrgota söyledi ve maçın 4-1’lik skorunu belirledi.

Frankfurt'ta gol düellosu

Haftanın bir başka mücadelesinde tribünleri dolduran Frankfurt taraftarları 8 gol izlese de sonunda 1 puana razı oldular. Eintracht Frankfurt – Hertha Berlin maçı 4-4 berabere sonuçlandı. Başkent ekibi son 10 dakikaya 4-2 önde girmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı. Kırmızı-siyahlıların golcü oyuncusu Alex Meier 90 ve 90+1’inci dakikalarda attığı gollerle takımına 1 puan kazandırdı. Ev sahibi takımın diğer gollerini Aigner (43.) ve Seferovic (58.) atarken Hertha Berlin Brooks (21.), Ben-Hatira (33.), Schieber (37.) ve Niemeyer’in (80.) golleriyle sonuca gitti. Hertha Berlin deplasmanda alacağı ikinci galibiyetini beklemeye devam ededursun Frankfurtlu Alex Meier ligdeki gol sayısını 12’ye yükselterek gol krallığı yarışında ilk sıradaki yerini korudu.

Schalke istediğini aldı

En azından Avrupa Kupaları’na katılım için mücadele eden Schalke Paderborn’a konuk oldu. Mavi-beyazlılar, 15 bin seyircisinin desteğini de arkasına alan ligin yeni takımı karşısında beklediğinden daha fazla zorlandı.

Kaan Ayhan’ın kendi kalesine attığı golle geriye düşen (31.) Schalke bu gole ilk yarı sona ermeden Maxim Choupo Moting’in golüyle karşılık verdi (44.).

İkinci yarıya Felipe Santana değişikliğiyle başlayan Roberto die Matteo’nun takımı ikinci yarıda daha baskılı bir futbol sergiledi. Schalke bu yarıda Santana (53.) ve Marco Höger (56.) ile yakaladığı önemli fırsatları değerlendiremezken ev sahibi Paderborn, dakikalar ilerledikçe oyundan düştü ve rakibinin üstünlüğünü kabul etti. Schalke takımı aradığı gole 78’nci dakikada Roman Neustadter’in kafa golüyle ulaştı ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

16’ncı haftanın toplu sonuçları

Bayern Münih 2 – Freiburg 0

Hannover 2 – Augsburg 0

Hamburg 0 – Stuttgart 1

Köln 0 – Mainz 0

Borussia Dortmund 2 – Wolfsburg 2

Mönchengladbach 4 – Werder Bremen 1

Hoffenheim 0 – Bayer Leverkusen 1

Eintracht Frankfurt 4 – Hertha Berlin 4

Paderborn 1 – Schalke 2

Puan durumu

1.Bayern Münih 42

2.Wolfsburg 31

3.Mönchengladbach 27

---------------------------------------------

16.Borussia Dortmund 15

17.Freiburg 14

18.Werder Bremen 14

17’nci haftanın programı

Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’da 2014/2015 sezonunun ilk yarısı hafta sonunda oynanacak 17’nci hafta karşılaşmalarıyla sona erecek. Program şöyle;

19 Aralık Cuma, TSİ 21:30

Mainz – Bayern Münih

20 Aralık Cumartesi, TSİ 16:30

Schalke – Hamburg

Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt

Augsburg – Mönchengladbach

Werder Bremen – Borussia Dortmund

Stuttgart – Paderborn

Wolfsburg - Köln (TSİ 18:30)

21 Aralık Pazar

Hertha Berlin – Hoffenheim (TSİ 16:30)

Freiburg – Hannover 96 (TSİ 18:30)