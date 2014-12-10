Dortmund ve Leverkusen ikinci turda



UEFA Şampiyonlar Ligi A, B, C ve D gruplarındaki son karşılaşmalarla birlikte ikinci tura yükselen ekipler belli oldu. Almanya'nın temsilcisi Borussia Dortmund D grubunda ağırladığı Belçika ekibi Anderlecht ile 1-1 berabere kalarak averajla grup lideri oldu.

65 bin 851 kişinin izlediği mücadelede ev sahibi takım ikinci yarıda İtalyan oyuncusu Immobile'nin golüyle öne geçti. Sarı-siyahlılar golden sonra yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Konuk Anderleceht bitime altı dakika kala Aleksandar Mitrovic'in golüyle beraberliği yakaladı (84.) ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Grubun diğer mücadelesinde Arsenal Galatasaray'ı İstanbul'da 4-1 mağlup etti. Arsenal'ın Alman milli oyuncusu Lukas Podolski skora iki golle katkı sağlarken (3./90+2), İngiliz ekibinin diğer gollerini Ramsey kaydetti (11./29.). Galatasaray'ın tek sayısı Hollandalı yıldızı Sneijder'den geldi (88.)

Bu sonuçların ardından Borussia Dortmund 13 puanla grup lideri olarak ikinci tura yükselirken, aynı puana sahip Arsenal grup ikincisi olarak tur atladı. 6 puana ulaşan Anderlecht yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. 1 puanla son sırada kalan Galatasaray ise Avrupa'ya veda etti.

Leverkusen şansını kullanamadı

C grubunda mücadele eden Alman ekibi Bayer Leverkusen ise beşinci maçların ardından grup liderliği şansını bir kez daha kullanamadı. Kırmızı-siyahlılar'ın Portekiz ekibi Benfica'ya konuk olduğu altıncı ve son grup karşılaşması 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuç Bayer Leverkusen'i grup ikincisi olarak bir üst tura taşıdı.

90'ıncı dakikada ikinci sarı kartını gören Ömer Toprak oyun dışı kaldı. Türk milli oyuncu ikinci tur ilk maçında forma giyemeyecek.

Grubun diğer mücadelesinde Monaco Rus ekibi Zenit'i 2-0 yenerek 11 puanla grup lideri olarak ikinci tura yükseldi. 10 puanlı Leverkusen'in ardından 7 puanla üçüncü olan Zenit de yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. 5 puanda kalan Benfica elendi.

Toplu sonuçlar

A, B, C ve D gruplarındaki altıncı maçlarla grup karşılaşmaları tamamlandı. İlk iki sırayı alan ekipler Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tura yükseldi. Grubu üçüncü sırada tamamlayan takımlar UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Son sırada kalan ekipler elendi.

A grubu:

Juventus 0 – Atletico Madrid 0

Olympiakos 4 – Malmö 2

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Atletico Madrid 13

Juventus 10

Olympiakos 9

Malmö 3

B grubu:

Liverpool 1 – Basel 1

Real Madrid 4 – Ludogorets Razgrad 0

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Real Madrid 18

Basel 7

Liverpool 5

Ludogorets 4

C grubu:

Benfica 0 – Bayer Leverkusen 0

Monaco 2 – Zenit 0

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Monaco 11

Bayer Leverkusen 10

Zenit 7

Benfica 4

D grubu:

Borussia Dortmund 1 – Anderlecht 1

Galatasaray 1 – Arsenal 4

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Borussia Dortmund 13

Arsenal 13

Anderlecht 6

Galatasaray 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur eşleşmeleri 15 Aralık'ta İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kura sonucu belli olacak. İlk maçlar 17/18 ve 24/25 Şubat, rövanş mücadeleleri 10/11 ve 17/18 Mart tarihlerinde oynanacak.