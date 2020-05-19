Dortmund'un yıldızı Haaland, Ronaldo ve Messi'yi geride bıraktı

Borussia Dortmund'un ara transferde Salzburg'tan renklerine bağladığı Erling Haaland müthiş performansıyla parmak ısırtıyor. 19'luk Norveçli bu sezon iki takımda 34 resmi karşılaşmada 41 gole imzasını attı.

Haaland'ın yaşında iken şu anda dünyanın en iyi iki futbolcusu olarak gösterilen isimlerden Lionel Messi sezonu 17, Cristiano Ronaldo ise 9 golle tamamlamıştı. İkili, Norveçli yıldızın gol rakamını ise çok sonra yakalayabildi.