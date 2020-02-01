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Spor

Dortmund'un harika çocuğu Haaland işbaşında

Borussia Dortmund, Bundesliga'da 20. hafta maçında Union Berlin'i 5-0 mağlup etti

01 Şubat 2020 20:52

Bundesliga'da 20. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Union Berlin kaşrı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelede Dortmund, 5-0'lık skorla galip geldi.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Jadon Sancho, 18 ve 76'da yeni transfer Erling Haaland, 68'de penaltıdan Reus ile 70'te Axel Witsel kaydetti.

Bundesliga'da Dortmund formasını 3 kez terleten Haaland 7 gole ulaştı.

Alınan bu sonucun ardından Borussia Dortmund puanını 39 yaparken son 3 maçından galibiyetle dönmesini bildi. Union Berlin ise 23 puanda kaldı.

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