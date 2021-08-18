Dortmund'un belalısı Lewandowski: 24 maçta 24 gol

Borussia Dortmund, Robert Lewandowski'den çektiği kadar kimseden çekmedi. Bayern Münih forması giyen Polonyalı golcü, Almanya Süper Kupa mücadelesi ile birlikte eski takımına karşı çıktığı 24 maçta 24 kez fileleri sarsmayı başardı.

Almanya Süper Kupası sahibi buldu. Borussia Dortmund'u 3-1 yenen Bayern Münih, 9'uncu kez mutlu sona ulaştı.

Karşılaşmada 2 gole imza atan Robert Lewandowski, bir kez daha eski takımını boş geçmedi. Almanya Süper Kupa maçıyla birlikte Borussia Dortmund karşısında 24'üncü maçına çıkan Polonyalı yıldız, 24'üncü kez fileleri sarsmayı başardı.

Robert Lewandowski, 2010 yılında Lech Poznan'dan, Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.

Alman ekibi ile 187 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 103 kez fileleri sarsıp 42 de gol pası vermişti.

Borussia Dortmund ile 4 de kupa sevinci yaşayan Polonyalı golcü, 2014 yılında bedelsiz olarak Bayern Münih'e imza atmıştı.

Bavyera ekibi ile 331 resmi maça çıkan Lewandowski, 297 kez fileleri sarstı, 65 de gol pası verdi. (TRT Spor)