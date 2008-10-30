Dortmund tek golle!..



Almanya Bundesliga'da 10. hafta karşılaşmasında Dortmund deplasmanda FC Köln'ü 1-0 yendi.





Alman Bundesliga'nın 10.haftasında 1. FC Köln kendi evinde karşılaştığı Dortmund'a 1-0 mağlup oldu.



Bu sonuçtan sonra Dortmund ligde 7.sıraya yükselirken FC Köln 11. sıradaki yerini korudu.



Dortmund'un golünü 65. dakikada bir dönem FC Köln'de de forma giyen Kringe kaydederken Türk futbolcu Nuri Şahin karşılaşmanın 76. dakikasında oyuna girdi.



Nuri Şahin, maçtan sonra yaptığı açıklamada bugünkü üç puanın kendileri için çok önemli olduğunu ve kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.



Şahin, sakatlıktan dolayı iyi bir hazırlık dönemi geçiremediğini ve o nedenle maçlara yedek başladığını belirterek, hedefinin bu sezon iyi futbol oynayıp ilk 11'e girmek olduğunu ifade etti.



Şahin, Dortmund ile 2010 yılına kadar sözleşmesi olduğunu hatırlatarak, ''Ben Dortmund'da çok mutluyum. Hocam da benden memnun. Bir yıl kiralık gitmem benim için büyük tecrübe oldu. Kulüp olarak hedefimiz bu sezon Avrupa kupalarına katılmak. Şu anda 20 yaşındayım. Benim ilerdeki hedefim İngiltere'de forma giymek'' diye konuştu.



Şahin, hafta sonu Bochum maçında Sinan Kaloğlu ile karşı karşıya geleceğini ve buna sevindiğini ifade ederek, ''Sinan ile hiç tanışmadım. Bundesliga'ya iyi başladı. Güzel uyum sağladı. Kendisini bu başarısından dolayı kutluyorum. İki Türk futbolcu olarak Bundesliga'da oynamak büyük keyif'' dedi.



Rheinenergie stadında oynanan karşılaşmayı 50 bin futbolsever izledi.



Daum maçtan sonra yaptığı açıklamada Dortmundun maçı hakeden taraf olduğunu söyledi.

