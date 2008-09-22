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Spor

Dortmund şoka uğradı

22 Eylül 2008 03:00


UEFA Kupası’nda evinde aldığı şok mağlubiyetten sonra gözünü lige çeviren Borussia Dortmund farklı mağlup oldu.

5.hafta mücadelesinde ligin yeni ekiplerinden Hoffenheim’a konuk olan Borussia Dortmund hiç beklemediği şekilde 4-1 mağlup oldu. Maça oldukça hızlı başlayan ev sahibi ekip henüz 5.dakikada Ivısevic ile 1-0 öne geçti. Dortmund’un gol aradığı dakikalarda Salihovic ile 2.golü de bulan Hoffenheim soyunma odasına 2-0 galip girdi.

İkinci yarının başında yediği golle tamamen oyundan düşen Dortmund ekibinde Uefa maçının yorgunluğu açıkça gözlendi. Konuk ekibin cılız ataklarını engellemekte zorlanmayan Hoffenheim 66.dakikada bir gol daha bularak farklı üstünlüğe ulaştı. Dortmund’un şeref sayısı ise 90.dakikada Felipe Santana’dan geldi.

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