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Dünya

"Dortmund saldırganı Türkiye'den geldi" iddiası

Almanya Federal Adalet Mahkemesi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı

13 Nisan 2017 17:16

Salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanacak Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi meydana gelen patlamayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Almanya Federal Adalet Mahkemesi, salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanacak Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi meydana gelen patlamanın ardından tutuklanan kişinin 2016'da Türkiye üzerinden Almanya'ya geçtiğini açıkladı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, saldırganın Irak'ta IŞİD'e üye olduktan sonra Türkiye'ye geldiği ifade edildi. Federal Adalet Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamada 26 yaşındaki Iraklı Abdul Beset A.'nın terör örgütüne üye olmak ve Borissia Dortmund takımına dönük bombalı eylemde bulunan saldırının en kuvvetli şüphelisi olduğu belirtilirken zanlının olayla ilgili herhangi bir itirafta bulunmadığı ifade edildi.

Dün yapılan operasyonla tutuklanan şüphelinin Almanya'da da IŞİD'le bağlantılı olduğu da belirtildi. 

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IrakIŞİDTürkiyeFederal Adalet MahkemesiAbdul Beset ABorissia Dortmund

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