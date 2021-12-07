Dortmund-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'a konuk olacak.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son hafta mücadelesinde bugün Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak.

Signal Iduna Park'ta saat 23.00'te başlayacak karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı.

Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanarak sahadan sedyeyle ayrılan Georges-Kevin N'Koudou'nun yanı sıra tedavileri devam eden Mirelam Pjanic, Mert Günok, Gökhan Töre ve Alex Teixeira da bu karşılaşmada görev yapamayacak.

İlk 11'ler

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz, Witsel, Dahoud, Bellingham, Wolf, Reus, Malen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Josef, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Larin, Batshuayi.