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Spor

Dortmund, Aubameyang'ı yeniden kadro dışı bıraktı

Borussia Dortmund'un başı, Gabonlu yıldızla dertte

15 Ocak 2018 13:14

Borussia Dortmund'un Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang'a, dün akşam oynanan Wolfsburg maçının kadrosunda yer verilmedi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamayla birlikte, Aubameyang'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle Wolfsburg ile oynanan sezonun ikinci devresinin ilk maçında kadroya alınmadı.

Borussia Dortmund'un teknik direktörü Peter Stöger, Sky televizyon kanalına yaptığı açıklamada, golcü oyuncuyu, kendileriiçin önemli olan takım toplantısına katılmadığı gerekçesiyle kadroya almadığını ifade etti.

Transferde adı Çin kulüpleriyle anılan Aubameyang, geçen yıl kasım ayında Bundesliga'nın 12. haftasında Stuttgart'a karşı oynanan maçtan önce de disiplinsiz davranışlarından dolayı kadrodan çıkartılmıştı. (NTV Spor)

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