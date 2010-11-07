-DÖRT YUNAN BANKASI 500 MİLYONA ATİNA (A.A) - 11.07.2010 - Yunanistan'da ekonomik krizin olumsuz etkileri sürerken, Yunan bankalarının borsadaki değerlerinin düşmesi nedeniyle ''dışarıdan satın alımlara karşı dayanıksız hale geldiği'' ve ''Ordunun yakıtsız kalma tehlikesi altında bulunduğu'' bildirildi. Yunan basınında çıkan haberlerde, ülkenin belli başlı bankaları olan Aspis, Geniki, Attikis ve Proton Bank'ın toplam borsa değerinin 500 milyon Euro civarında bulunduğu belirtildi. Atina'da yayımlanan Kathimerini gazetesi ''Dört Yunan bankası 500 milyona'' başlıklı haberinde, ''Ülkenin en büyük üç bankası olan Ethniki (NBG), Alpha Bank ile Eurobank'ın toplam değerinin ise, 10 milyar Euro'yu aşmadığını'' duyurdu. Gazete, ''Yunan bankalarının, Yunanlılığını kaybetme riskinin her zamankinden daha büyük olduğunu'' kaydettiği haberinde, ''bankaların Temmuz ayı sonlarına doğru açıklamaya başlayacakları altı aylık sonuçlarının bu sektör için bir ‘kardiyografi’ niteliği taşıdığını'' yazdı. Öte yandan, Yunan ordusunda yakıt stoklarının süratle tükenmesi nedeniyle kara ve hava kuvvetlerine ait tüm askeri araçların belirsiz süre hareketsiz kalma riskiyle karşı karşıya bulunduğu iddia edildi. Haftalık Proto Thema gazetesi ''Ordumuz yakıtsız kalma tehlikesiyle karşı karşıya'' başlıklı haberinde, ''Maliye Bakanlığı'ndan finansman verilmemesi nedeniyle ordudaki yakıt stokunun tükenmek üzere olduğunu, Kara ve Hava kuvvetlerine ait askeri araçların depolarındaki son yakıtı kullandıklarını'' öne sürdü. Gazete, ''Yoksa (Maliye Bakanlığının parası) yok mu?'' ifadesini kullandığı haberinde, ''ordudaki yakıtın tükenmesi durumunda sadece askeri araçların etkilenmeyeceğini, ordudan ikmal eden polis ve itfaiye araçlarının da hareketsiz kalacağını'' yazdı.