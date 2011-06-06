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Dört yıl önce ölen seçmene oy kağıdı

Denizli'de dört yıl önce vefat eden kişiye, seçmen bilgi kağıdı düzenlendiğini iddia edildi.

06 Haziran 2011 03:00

T24 - Denizli'de dört yıl önce vefat eden kişiye, seçmen bilgi kağıdı düzenlendiğini iddia edildi. 

CHP Merkez İlçe Başkanı Ömer Yurtseven, düzenlediği basın toplantısında, birkaç gün önce yaptıkları açıklamada, hayali seçmenler türediğini, bu nedenle seçime gölge düştüğünü söylediklerini, bu açıklamalarının arkasından Denizli'nin her köşesinden kendilerine ihbar yağmaya başladığını söyledi. 

Esentepe Mahallesi'nde 2007 yılında vefat eden Elmas Özyolcu isimli kişiye seçmen bilgi kağıdı düzenlendiğinin ortaya çıktığını ifade eden Yurtseven şunları söyledi: 

''Dört yıl önce ölen kişiye seçmen kağıdı düzenleyenler bunun hesabını vermeli. Elimizde bu kişi için Sağlık Müdürlüğünce tanzim edilen ve cenaze sahibine verilen gömme izin kağıdı var. Bu da seçmen kayıtlarının ne kadar sağlıksız yürütüldüğünün, şaibeye ne kadar açık olduğunun bir göstergesidir.” 


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