Dört yaşındaki kızının organlarını çıkardı!

T24 - İngiltere'de dört yaşındaki kızını öldürmek ve organlarını çıkarmakla suçlanan anne tutuklandı.



Nusayba'nın 36 yaşındaki babası Jerome Negney perşembe günü eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Dört yaşındaki Nusayba'nın kalbi ve diğer organları çıkarılmış, dairenin farklı odalarına konulmuştu.



35 yaşındaki Müslüman anne Şeyma Baruki, mutfakta kızından geriye kalanların yanında öne ve arkaya doğru sallanarak duruyordu. Kulaklıkla yüksek sesle Kur'an-ı Kerim dinliyordu.



Dehşete düşen baba polise haber verdi. Kadının 14 ve 16 yaşındaki diğer iki çocuğunun ise olay sırasında evde olmadığı belirtilirken, anneyi muayene eden doktorlar akli dengesinin polis sorgusu için uygun olmadığını açıkladı. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.





