T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dört yaşındaki kızının organlarını çıkardı!

İngiltere'de dört yaşındaki kızını öldürmek ve organlarını çıkarmakla suçlanan anne tutuklandı.

20 Aralık 2010 02:00

T24 - İngiltere'de dört yaşındaki kızını öldürmek ve organlarını çıkarmakla suçlanan anne tutuklandı.

Nusayba'nın 36 yaşındaki babası Jerome Negney perşembe günü eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Dört yaşındaki Nusayba'nın kalbi ve diğer organları çıkarılmış, dairenin farklı odalarına konulmuştu.

35 yaşındaki Müslüman anne Şeyma Baruki, mutfakta kızından geriye kalanların yanında öne ve arkaya doğru sallanarak duruyordu. Kulaklıkla yüksek sesle Kur'an-ı Kerim dinliyordu.

Dehşete düşen baba polise haber verdi. Kadının 14 ve 16 yaşındaki diğer iki çocuğunun ise olay sırasında evde olmadığı belirtilirken, anneyi muayene eden doktorlar akli dengesinin polis sorgusu için uygun olmadığını açıkladı.  Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24