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Dünya

Dört yaşında ama ünlü marka için koleksiyon tasarlayacak

Dört yaşındaki Mayhem Keiser'ın tasarladığı giysi 22,5 dolar olan fiyattan satılacak ve 2015 yazında mağaza raflarında yer alacak

14 Aralık 2014 14:55

 

Ünlü Amerikan perakende markası J. Crew, dört yaşındaki Mayhem Keiser ile işbirliğinde çocuk giyim koleksiyonunu piyasaya sürecek. Kız çocuğun tasarladığı giysi 22,5 dolar olan fiyattan satılacak ve 2015 yazında mağaza raflarında yer alacak.

The Daily Telegraph gazetesinin haberine göre küçük Keise, giysilerin kağıt modellerini yapacak. Ardından Crewcuts tasarım grubunun uzmanları, Mayhem’in fikirlerini kumaştan eşyalara dönüştürmeyi planlıyor. Hazır kıyafetler J. Crew markası altında satışa sunulacak.

Crewcuts Başkanı Jenny Cooper, şirket uzmanlarının ilk kez küçük Mayhem’in nasıl çalıştığını gördüğünde elbise tasarımına ne kadar titiz yaklaştığından hayretler içinde kaldığını anlattı.

Mayhem, annesi Angie Keiser’in kızının tasarladığı kağıt elbiselerin fotoğrafını Instagram hesabından yayınlamasıyla üne kavuştu. Çocuk, çalışmalarında, Jennifer Lawrence ve Lupita Nyong’o gibi ünlü aktrislerin elbiselerini kopyalıyordu.

 

 

 

 

 

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