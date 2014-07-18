Dört yabancı şirketten biri Suriyeli

Türkiye’de kurulan şirketlerin yüzde 7.7'sine karşılık gelen 2 bin 331 şirket yabancı ortaklar tarafından kuruldu. Yabancı şirketlerin yüzde 25.1'ine karşılık gelen 585 şirket de Suriyeli ortaklar tarafından kuruldu. Suriyeliler'i 173 şirket ile Almanlar, 144 şirket ile de Iraklılar izledi.

Hürriye’te yer alan habere göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) verilerine göre, bu yılın ilk yarısında, toplam 5.45 milyar lira sermayeli 30 bin 291 adet şirket kuruldu. Yabancı ortak sermayeli şirketlerin 828’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 382’si imalat ve 238’i inşaat sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 88.4'ünü yabancı sermayeli ortak payları oluşturdu.