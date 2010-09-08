-DÖRT ÜNİVERSİTEYE AKADEMİK PERSONEL ANKARA (A.A) - 08.09.2010 - Ankara, Yozgat-Bozok, Van-Yüzüncü Yıl ve Bingöl Üniversitesi Rektörlükleri, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak. Rektörlüklerin öğretim üyesi alımlarına ilişkin duyuruları, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyurulara göre Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, Fen Edebiyat Fakültesinde görevlendirilmek üzere katıhal fiziği anabilim dalı için 1 doçent alımında bulunacak. Adaylar alımla ilgili tüm bilgilere, Bozok Üniversitesinin www.bozok.edu.tr. adresinden ulaşabilecek. -ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 5 profesör ve 1 yardımcı doçent alacak. Eğitim Bilimleri Fakültesinin eğitim felsefesi anabilim dalı için eğitim felsefesi alanında doçent olma şartıyla 1 profesör, hukuk fakültesinin medeni hukuk anabilim dalı içinse 4 profesör alınacak. Rektörlük eğitim bilimleri fakültesinin sosyal bilgilar anabilim dalı içinse, fen-edebiyat, dil ve tarih-coğrafya fakültelerinin felsefe bölümünden mezun olan, eğitim yada eğitim bilimleri fakültelerinde eğitimin sosyal ve Tarihi temelleri alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olma şartıyla, 1 yardımcı doçent alımında bulunacak. Profesör kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak. Adaylar başvurularını 15 gün için şahsen, Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. İlana ait daha geniş bilgi, http://www.ankara.edu.tr adresinden temin edilebilecek. -YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü ise 1 profesör, 1 doçent ve 1 yardımcı doçent alacak. Buna göre veteriner fakültesinin iç hastalıkları bölümü için 1 profesör, fen edebiyat fakültesinin biyokimya bölümü için 1 doçent, ilahiyat fakültesinin din sosyolojisi bölümü içinde 1 yardımcı doçent alınacak. Profesör ve doçent kadroları daimi statüde olacak. Bu arada yardımcı doçent kadrosu için, 4 Ekim 2010 tarihinde saat 10.00'da İlahiyat Fakültesi Dekanlığında yabancı dil sınavı gerçekleştirilecek. Söz konusu sınavda adaylarda, en az 70 puan almış olmaları şartı aranacak. Başvurular 15 gün içinde, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen yapılacak. -BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- Öte yandan Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü, 2 doçent, 1 yardımcı doçent alımında bulunacak. Doçentler Fen Edebiyat Fakültesinin Yeni Türk Edebiyatı ile organik kimya anabilim dalında, yardımcı doçent ise gelişim psikolojisi anabilim dalında görevlendirilecek. Adaylar başvurularını 15 gün içinde Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne yapacaklar. Ayrıntılı bilgi üniversitenin http://bingol.edu.tr web sayfasından temin edilebilecek.