Dört üniversitede yeni fakülte ve enstitü kuruldu

Cumhurbaşkanı kararıyla, dört üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu, bazı fakülte ve yüksekokullar da kapatıldı.

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ile kapatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi, Kocaeli Üniversitesinde Gastroenteroloji ve Hepatoloji Enstitüsü, Uşak Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.