-DÖRT ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ANKARA (A.A) - 08.10.2010 - Diyarbakır Dicle, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Ağrı İbrahim Çeçen ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlükleri, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak. İbrahim Çeçen ve Dumlupınar Üniversitesinin duyuruları, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında, Dicle ve Sütçü İmam Üniversitesinin duyuruları ise çeşitli gazetelerde yayımlandı. Duyurulara göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü, Eğitim Fakültesi'nin Eğitim Bilimleri bölümü eğitim yönetimi teftiş planlama ve ekonomisi anabilim dalı için, yüksek lisans ve doktorasını (PDR)'den yapmış, 1 yardımcı doçent alacak. -DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesinin temel, cerrahi ve dahili tıp bilimleri bölümlerinde istihdam edilmek üzere daimi statüde 5 profesör alımında bulunacak. Adaylar tıbbi mikrobiyoloji, histoloji ve embriyoloji, beyin cerrahisi, iç hastalıkları ile fizik tedavi ve rehabilitasyon anabilim dallarında görev yapacak. Adaylar başvurularını, Dumlupınar Üniversitesi Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklar. Posta ile yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek. -DİCLE ÜNİVERSİTESİ- Öte yandan Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp ve Ziraat Fakültelerinde görevlendirilmek üzere 6 yardımcı doçent alacak. Rektörlük, Tıp Fakültesinin kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji, kalp ve damar cerrahisi, deri ve zührevi hastalıklar ile çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümleri için 5 yardımcı doçent, Ziraat Fakültesinin toprak bölümü için de 1 yardımcı doçent alımında bulunacak. Tıp Fakültesinde çalışacak yardımcı doçentler için üniversite hastanesinde uzman ve çocuk yoğun bakımı konusunda çalışmış olmak, Ziraat Fakültesinde görev yapacak doçentin ise toprak, bitki besleme alanında doktora yapmış olması şartı istenecek. Başvurular, 15 gün içinde Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen yapılacak. Posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak. -SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, 5 profesör, 1 doçent ve 8 yardımcı doçent alacak. Buna göre yeni akademisyenler tıp, eğitim, ziraat, fen-edebiyat, orman, güzel sanatlar ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde görevlendirilecek. Başvurular 15 gün içinde şahsen rektörlüğe yapılacak.