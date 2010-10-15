-DÖRT ÜLKEYİ BİRLEŞTİRECEK TÜNEL SEDRUN (A.A) - 15.10.2010 - İsviçre'de yapılan dünyanın en uzun tünelinde kazı çalışması tamamlandı. Alplerdeki Gotthard dağ silsilesinde bulunan 2500 metrelik Piz Vatgira zirvesinin altındaki 57 kilometrelik tünelde son kaya parçası da kırılarak tünelin iki ucu birleştirildi. İsviçre dünyanın en uzun tünelindeki rekoru Japonya'nın elinden alırken, açılışa katılan madenciler, üst düzey konuklar ve gazeteciler sevinç gösterisinde bulundu. Tünel, Avrupa'nın her köşesini birbirine bağlayan hızlı tren ağının oluşturulmasında önemli bir köşetaşı oldu. Bundan böyle, Alplerde kamyonlarla zor koşullarda taşınan milyonlarca ton mal tren yoluyla kısa sürede hedefine ulaşabilecek. İtalya, İsviçre, Avusturya ve Almanya'yı birleştirecek tünelin 2017'de ulaşıma açılması planlanıyor.